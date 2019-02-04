«Сибирь» на своем льду обыграла «Куньлунь»

Хоккей 04 февраля 2019 17:56 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Сибири» одержали победу над «Куньлунем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе новосибирской команды заброшенными шайбами отметились Дмитрий Саюстов (16-я минута), Александр Логинов (49) и Шейн Принс (51). У китайского клуба отличились Виктор Бартли (22) и Блейк Парлетт (50).

После этой игры «Сибирь», набрав 53 очка, занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Куньлунь», имея в активе 47 баллов, располагается на 11-м месте.

В следующем матче «Сибирь» на выезде сыграет против «Барыса», а «Куньлунь» в гостях встретится с «Адмиралом».