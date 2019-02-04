Дубль Кулемина помог «Металлургу» обыграть на выезде «Автомобилист» - Советский спорт
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Хоккей04 февраля 2019 19:21Источник: «Советский спорт»

Дубль Кулемина помог «Металлургу» обыграть на выезде «Автомобилист»

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 3:2.

У победителей встречи дубль оформил Николай Кулемин (20-я, 43-я минуты) и единожды отличился Ииро Пакаринен (7), а у хозяев льда шайбы забросили Вячеслав Литовченко (18) и Дэн Секстон (43).

«Металлург» прервал серию из трех поражений и с 76 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Автомобилист» в ней же лидирует, имея в активе 87 очков.

В следующем матче «Магнитка» 13 февраля примет «Витязь», а команда из Екатеринбурга двумя днями ранее дома сыграет с «Торпедо».

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