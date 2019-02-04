Роман Ротенберг: Обязательно пригласим Моуринью на матч сборной - Советский спорт
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Хоккей04 февраля 2019 20:44Источник: «Р-Спорт»

Роман Ротенберг: Обязательно пригласим Моуринью на матч сборной

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что ФХР намерена пригласить футбольного тренера Жозе Моуринью на матч Евротура между сборными России и Финляндии.

«Обязательно пригласим его, если он останется в России надолго. Любой матч, который он посетит, вызовет интерес.

Моуринью для КХЛ и в целом для нашего хоккея почетный гость, и я рад его присутствию. Чем больше таких тренеров к нам будет приезжать и смотреть хоккей, тем больше это поможет его популяризации по всему миру. Будет интересно обменяться с ним опытом, и это будет огромный плюс для хоккея», – приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, Моуринью посетил матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – СКА, где выполнил символическое вбрасывание, после чего поскользнулся и упал.

Моуринью упал, выполнив вбрасывание на матче "Авангарда" и СКА в Балашихе (видео)
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