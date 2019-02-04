Хоккеисты «Северстали» забросили пять безответных шайб в ворота «Амура»

Хоккей 04 февраля 2019 21:09 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ череповецкая «Северсталь» на домашнем льду обыграла хабаровский «Амур» со счетом 4:0.

У победителей встречи дубль оформил Иван Захарчук (49-я, 59-я минуты) и по разу отметились Вадим Кудако (24-я минута), Юрий Трубачев (43) и Картер Эштон (57).

«Северсталь» одержала вторую победу в последних пяти играх и с 44 очками занимает десятое место в Западной конференции, а «Амур» расположился на 13-й строчке на Востоке, имея в активе 39 очков.

В следующем матче подопечные Андрея Разина 11 февраля на выезде сыграют со СКА, а команда Александра Гулявцева на следующий день примет «Салават Юлаев».