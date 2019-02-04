«Адмирал» одержал третью победу кряду, обыграв на выезде «Витязь» - Советский спорт
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Хоккей04 февраля 2019 21:43Источник: «Советский спорт»

«Адмирал» одержал третью победу кряду, обыграв на выезде «Витязь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на выезде обыграл подольский «Витязь» со счетом 4:0.

У победителей встречи голами отметились Карел Кубат (10-я минута), Юрий Петров (20), Александр Коннов (34) и Глеб Зайцев (38).

«Адмирал» одержал третью победу кряду и с 41 очком занимает 12-е место в Восточной конференции, а «Витязь» расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 60 очков.

В следующем матче дальневосточная команда 6 февраля примет «Куньлунь», а подопечные Валерия Белова 11 февраля на выезде сыграют с «Сочи».

#кхл#хк адмирал#хк витязь
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