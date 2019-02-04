«Авангард» на глазах у Моуринью обыграл в Балашихе СКА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей04 февраля 2019 21:50Источник: «Советский спорт»

«Авангард» на глазах у Моуринью обыграл в Балашихе СКА

В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» в Балашихе обыграл петербургский СКА со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Сергей Широков (16-я минута) и Тейлор Бек (32).

Стоит отметить, что игру посетил португальский специалист, экс-тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который выполнил символическое вбрасывание, после чего поскользнулся и упал.

Моуринью упал, выполнив вбрасывание на матче "Авангарда" и СКА в Балашихе (видео)

«Авангард» одержал третью победу в последних пяти играх и с 77 очками поднялся на третье место в Восточной конференции, а СКА, потерпевший второе поражение кряду, расположился на второй строчке на Западе, имея в активе 91 очко.

В следующем матче омичи 12 февраля на выезде сыграют с «Адмиралом», а петербуржцы днем ранее примут «Северсталь».

#кхл#хк авангард#хк ска#моуринью жозе
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта