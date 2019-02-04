«Авангард» на глазах у Моуринью обыграл в Балашихе СКА

Хоккей 04 февраля 2019 21:50 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» в Балашихе обыграл петербургский СКА со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Сергей Широков (16-я минута) и Тейлор Бек (32).

Стоит отметить, что игру посетил португальский специалист, экс-тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который выполнил символическое вбрасывание, после чего поскользнулся и упал.

«Авангард» одержал третью победу в последних пяти играх и с 77 очками поднялся на третье место в Восточной конференции, а СКА, потерпевший второе поражение кряду, расположился на второй строчке на Западе, имея в активе 91 очко.

В следующем матче омичи 12 февраля на выезде сыграют с «Адмиралом», а петербуржцы днем ранее примут «Северсталь».