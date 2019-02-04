Йозеф Яндач: Сегодня команда играла на победу

Хоккей 04 февраля 2019 23:29 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач – о победе над «Автомобилистом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я хотел бы сказать только большое спасибо своей команде, потому что сегодня против такого соперника, как Екатеринбург – была тяжелая игра. У нас уже седьмая игра подряд. В последних матчах мы не играли так хорошо, а сегодня команда играла на победу.

Опять же для нас хорошо, что мы не пытались догнать соперника, а сами вели в счете – 1:0, 2:1, 3:1. Это было лучше для нас, чем в прошлых матчах, где мы постоянно догоняли результат. Играли хорошо в меньшинстве, вратарь работал отлично, хорошая победа перед перерывом.

– После первого периода в Челябинске вы поменяли Кошечкина, сегодня сразу играл Загидулин. С какими проблемами это связано? Здоровье?

– Нет, нет, никаких проблем. Просто Загидулин вышел в Челябинске, потому что мы хотели придать команде какой-то импульс. Загидулин хорошо работает, его тоже надо проверить перед следующими играми, которые мы ждем, чтобы у нас было два вратаря. Он свою работу хорошо сделал, – приводит слова Яндача официальный сайт «Металлурга».