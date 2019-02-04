Андрей Мартемьянов: Сражались до конца, но удача от нас отвернулась - Советский спорт
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Хоккей04 февраля 2019 23:33Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Андрей Мартемьянов: Сражались до конца, но удача от нас отвернулась

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов – о поражении от «Металлурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Во-первых, поздравляю соперника с победой. Был хороший матч. К сожалению, в первом периоде мы не смогли взломать очень организованную, мастеровитую оборону. Тяжеловато, очень мало бросков нанесли. Соперник нас сваливал в позиционную атаку, а в позиционной обороне они бежали в хорошую контратаку.

Во втором периоде нахватали ненужных удалений, игра перешла в нашу зону. Спасибо парням, что не сложили руки, сражались до конца, были моменты, но удача от нас отвернулась. По самоотдаче у меня претензий больших нет.

– Удаление Да Косты сильно повлияло?
– Конечно! У нас обороняются одни и те же. Парни стойко отыграли, я им благодарен. Блокировали броски, стойко отыграли, молодцы. Вратарь уверенно отыграл. Конечно повлияло – нагрузка идет на одних и тех же, они свежесть теряют. В большинстве где-то не хватило собранности и концентрации. Усталость накапливалась, – приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Металлурга».

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