Андрей Мартемьянов: Сражались до конца, но удача от нас отвернулась

Хоккей 04 февраля 2019 23:33 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов – о поражении от «Металлурга» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Во-первых, поздравляю соперника с победой. Был хороший матч. К сожалению, в первом периоде мы не смогли взломать очень организованную, мастеровитую оборону. Тяжеловато, очень мало бросков нанесли. Соперник нас сваливал в позиционную атаку, а в позиционной обороне они бежали в хорошую контратаку.

Во втором периоде нахватали ненужных удалений, игра перешла в нашу зону. Спасибо парням, что не сложили руки, сражались до конца, были моменты, но удача от нас отвернулась. По самоотдаче у меня претензий больших нет.

– Удаление Да Косты сильно повлияло?

– Конечно! У нас обороняются одни и те же. Парни стойко отыграли, я им благодарен. Блокировали броски, стойко отыграли, молодцы. Вратарь уверенно отыграл. Конечно повлияло – нагрузка идет на одних и тех же, они свежесть теряют. В большинстве где-то не хватило собранности и концентрации. Усталость накапливалась, – приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Металлурга».