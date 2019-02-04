Николай Кулемин: Знали, против кого выходим, «Автомобилист» всегда играет жестко

Хоккей 04 февраля 2019 23:48 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Форвард «Металлурга» Николай Кулемин – о дубле в ворота «Автомобилиста» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелая победа! Мы знали, против кого мы выходим – команда соперника лидирует на Востоке, всегда играет очень жестко, но ребята были готовы, выполняли работу, играли грамотно в обороне, добились победы. Это самое главное. У нас были не самые удачные два последних матча, но перед перерывом надо было закончить с хорошим настроением.

– Второй раз за короткий промежуток времени сыграли с «Автомобилистом». Эта игра чем-то отличалась от матча в Магнитке?

– Все игры тяжелые. Конечно дома, наверное, они чувствуют больше уверенности, как все команды, как и мы. Тяжелее, конечно, играть с ними на выезде.

– Очень хорошо начинали все три периода. Тренерская установка?

– Так получалось, что до этого две игры мы проваливали первые периоды. Конечно, тренерский штаб уделял много внимания тому, как нужно начать, чтобы с первых минут быть готовыми.

– Ваш первый гол – домашняя заготовка или просто так получилось?

– Так получилось – ребята вывели на позицию, так что спасибо партнерам, – приводит слова Кулемина официальный сайт «Металлурга».