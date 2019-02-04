Николай Кулемин: Знали, против кого выходим, «Автомобилист» всегда играет жестко

Форвард «Металлурга» Николай Кулемин – о дубле в ворота «Автомобилиста» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Тяжелая победа! Мы знали, против кого мы выходим – команда соперника лидирует на Востоке, всегда играет очень жестко, но ребята были готовы, выполняли работу, играли грамотно в обороне, добились победы. Это самое главное. У нас были не самые удачные два последних матча, но перед перерывом надо было закончить с хорошим настроением.
– Второй раз за короткий промежуток времени сыграли с «Автомобилистом». Эта игра чем-то отличалась от матча в Магнитке?
– Все игры тяжелые. Конечно дома, наверное, они чувствуют больше уверенности, как все команды, как и мы. Тяжелее, конечно, играть с ними на выезде.
– Очень хорошо начинали все три периода. Тренерская установка?
– Так получалось, что до этого две игры мы проваливали первые периоды. Конечно, тренерский штаб уделял много внимания тому, как нужно начать, чтобы с первых минут быть готовыми.
– Ваш первый гол – домашняя заготовка или просто так получилось?
– Так получилось – ребята вывели на позицию, так что спасибо партнерам, – приводит слова Кулемина официальный сайт «Металлурга».