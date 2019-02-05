Станислав Черчесов: С Моуринью все нормально, волноваться не надо

Хоккей 05 февраля 2019 00:16 Источник: «Р-Спорт»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов – о падении экс-наставника «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью после символического вбрасывания шайбы на матче «Авангард» – СКА (2:0) в Балашихе.

– С Жозе Моуринью все нормально, волноваться не надо. Я только что набрал главному врачу сборной России по футболу Эдуард Безуглову, он провел с ними консультацию. Думаю, что все будет нормально, – приводит слова Черчесова «Р-Спорт».

Моуринью упал, выполнив вбрасывание на матче "Авангарда" и СКА в Балашихе (видео)