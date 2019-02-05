Илья Воробьев: Понятно, что «Авангард» был посвежее, у них была небольшая пауза

Хоккей 05 февраля 2019 01:39 Источник: ХК «Авангард»

Главный тренер СКА Илья Воробьев – о поражении от «Авангарда» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Понятно, что «Авангард» был посвежее, у них была небольшая пауза. У нас было в первом периоде большинство, которое мы должны были реализовать. Возможно, с этим связана основная причина нашего поражения.

– Как чувствуют себя Хафизуллиин и Бывальцев?

– У Бывальцева нет нескольких зубов нет. С их состоянием будут разбираться врачи.

– Впервые в КХЛ у СКА два матча без голов – это неординарное событие. Почему так присходит?

– Матчи с «Металлургом» и «Барысом» нам удались. Здесь не получилось. Надо работать над завершением. Есть время перезагрузиться.

– Почему решили вернуть капитанскую нашивку Дацюку?

– Это внутренние дела команды, – приводит слова Воробьева официальный сайт «Авангарда».