Илья Воробьев: Понятно, что «Авангард» был посвежее, у них была небольшая пауза - Советский спорт
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Хоккей05 февраля 2019 01:39Источник: ХК «Авангард»

Илья Воробьев: Понятно, что «Авангард» был посвежее, у них была небольшая пауза

Главный тренер СКА Илья Воробьев – о поражении от «Авангарда» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Понятно, что «Авангард» был посвежее, у них была небольшая пауза. У нас было в первом периоде большинство, которое мы должны были реализовать. Возможно, с этим связана основная причина нашего поражения.

– Как чувствуют себя Хафизуллиин и Бывальцев?
– У Бывальцева нет нескольких зубов нет. С их состоянием будут разбираться врачи.

– Впервые в КХЛ у СКА два матча без голов – это неординарное событие. Почему так присходит?
– Матчи с «Металлургом» и «Барысом» нам удались. Здесь не получилось. Надо работать над завершением. Есть время перезагрузиться.

– Почему решили вернуть капитанскую нашивку Дацюку?
– Это внутренние дела команды, – приводит слова Воробьева официальный сайт «Авангарда».

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