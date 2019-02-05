Игорь Бобков: В игре со СКА была репетиция плей-офф, мы справились на пятерку - Советский спорт
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Хоккей05 февраля 2019 01:45Источник: ХК «Авангард»

Игорь Бобков: В игре со СКА была репетиция плей-офф, мы справились на пятерку

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков – о победе над СКА (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Насколько вратарю приятно сыграть на ноль против такой команды, как СКА?
– Победа есть победа. Да, это бонус для вратаря. Но спасибо команде, помогли и здорово сыграли в обороне. Такой же «сухарик», как обычно.

– Боб сказал в послематчевой речи, что именно клюшками играли хорошо, заканчивали их атакующие замыслы в момент их зарождения. Это действительно так?
– Мы знаем, что у СКА нет определенного раската ни в большинстве, ни в большинстве. Они ребята мастеровитые. Нужно было просто грамотно подкатываться и, как Боб сказал, правильно играть клюшкой.

– Когда шайбу получает Дацюк, нужно быть готовым ко всему?
– Абсолютно. Он один раз чуть не отдал с неудобной, но немного неточно. Шайба за ворота ушла.

– В плане подготовки к плей-офф насколько важна такая игра, когда все четко сделали?
– Конечно, всегда важно грамотно играть в обороне, потому что плей-офф – это совсем другой хоккей. Сегодня была такая небольшая репетиция. Думаю, мы справились на пятерку, – приводит слова Бобкова официальный сайт «Авангарда».

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