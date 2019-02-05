Жозе Моуринью: Это было отличное шоу и отличный матч, спасибо «Авангарду»

Хоккей 05 февраля 2019 01:57 Источник: КХЛ

Бывший главный тренер «МЮ» и «Реала» Жозе Моуринью – о посещении хоккейного матча «Авангард» – СКА (2:0) в подмосковной Балашихе.

– Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра.

Сегодня утром мне удалось посетить тренировку «Авангарда», познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли.

Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо «Авангарду» за эту возможность.

До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен, – приводит слова Моуринью официальный сайт КХЛ.

Напомним, Моуринью посетил матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – СКА, где выполнил символическое вбрасывание, после чего поскользнулся и упал.

Моуринью упал, выполнив вбрасывание на матче «Авангарда» и СКА в Балашихе (видео)