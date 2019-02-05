Павел Дацюк: Очень расстроился, что проиграл вбрасывание с Моуринью - Советский спорт
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Хоккей05 февраля 2019 02:05Источник: КХЛ

Павел Дацюк: Очень расстроился, что проиграл вбрасывание с Моуринью

Нападающий СКА Павел Дацюк – о падении экс-наставника «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью после символического вбрасывания шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:2).

– Какие впечатления от символического вбрасывания с Жозе Моуриньо?
– Начну с того, что я очень расстроился, что проиграл это вбрасывание. А Жозе Моуриньо все знают, как большого тренера. Здорово, что он смог присутствовать и сделать это символическое вбрасывание.

Когда Моуриньо упал я на самом деле очень переживал. Но, как мне показалось, он сумел сгруппироваться и достаточно быстро сам встал. Это говорит о том, что Жозе находится в очень хорошей физической форме

– Сами любите футбол? Болеете за какую-нибудь команду?
– Я не болею, а сопереживаю. И в футболе у меня таких команд достаточно много. И «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль», и «Арсенал», и «Барселона». И именно каталонскому клубу я отдаю наибольшее предпочтение, – приводит слова Дацюка официальный сайт КХЛ.

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