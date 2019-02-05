«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Рейнджерс», Ковальчук набрал 2 очка - Советский спорт
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Хоккей05 февраля 2019 06:12Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Рейнджерс», Ковальчук набрал 2 очка

Встреча прошла на «Мэдисон Сквер Гарден».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней арене уступил «Лос-Анджелес Кингз» со счетом 3:4.

В составе победителей дубль оформил Адриан Кемпе, по голу на счету Анже Копитара и Тайлера Тоффоли. У хозяев площадки отличились Крис Крайдер, Адам Маккуэйд и Мика Зибанеджад.

Российский форвард «Кингз» гостей Илья Ковальчук отметился двумя результативными передачами.

Нападающие «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников провели на льду 16:51 и 14:43 соответственно, а вратарь Александр Георгиев провел матч на скамейке запасных.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Лос-Анджелес» – 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Крайдер (Деанджело, Зибанеджад), 08:32 – 1:0; Кемпе (Ковальчук, Хагелин), 17:23 – 1:1; Зибанеджад (Цуккарелло, Стаал), 20:32 – 2:1; Копитар (Ковальчук), 45:04 – 2:2; Маккуэйд, 49:15 – 3:2; Кемпе (Тоффоли, Амадио), 59:00 – 3:3; Тоффоли (Кемпе), 60:25 — 3:4.

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