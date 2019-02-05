Голкипер СКА: Допустили несколько ошибок, которыми воспользовался «Авангард»

Хоккей 05 февраля 2019 06:50 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев площадки.

Вратарь СКА Магнус Хелльберг прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда».

«К сожалению, мы допустили несколько ошибок, которыми воспользовался «Авангард». Нам же не удалось использовать свои возможности для взятия ворот, что привело к поражению.

Для нас не будет катастрофой, если мы уступим ЦСКА в регулярном чемпионате. Главное, победить в плей-офф. Но оставшиеся в «регулярке» матчи постараемся выиграть», – цитирует Хелльберга газета «Известия».

«Авангард» одержал третью победу в последних пяти играх и с 77 очками поднялся на третье место в Восточной конференции, а СКА, потерпевший второе поражение кряду, расположился на второй строчке на Западе, имея в активе 91 очко.

В следующем матче омичи 12 февраля на выезде сыграют с «Адмиралом», а петербуржцы днем ранее примут «Северсталь».