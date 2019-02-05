«Филадельфия» оформила 2000-ю победу в НХЛ в матче против «Ванкувера» - Советский спорт
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Хоккей05 февраля 2019 07:05Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Филадельфия» оформила 2000-ю победу в НХЛ в матче против «Ванкувера»

Встреча прошла на домашней арене "Флайерз".

Хоккеисты "Филадельфии" нанесли поражение "Ванкуверу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

В составе победителей точными бросками отличились Шон Кутюрье и Якуб Ворачек. У гостей – Брок Безер.

Отметим, что российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 25 минут и 42 секунды, а форвард "Ванкувера" Николай Голдобин сыграл 16 минут и 36 секунд.

Таким образом, "Филадельфия" одержала 2000-ю победу в истории франшизы в регулярных чемпионатах.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Ванкувер» – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Кутюрье (Конечны, Патрик), 18:37 – 1:0; Ворачек (Вароне), 23:20 – 2:0; Безер, 25:14 – 2:1.

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