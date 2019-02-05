Пол Постма: Уверен, «Торпедо» подойдет в хорошем состоянии к последним матчам регулярного чемпионата - Советский спорт
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Хоккей05 февраля 2019 08:10Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Пол Постма: Уверен, «Торпедо» подойдет в хорошем состоянии к последним матчам регулярного чемпионата

Встреча пройдет сегодня, 5 февраля на домашней арене казанского клуба и стартует в 19.00 мск.

Защитник «Ак Барса» Пол Постма поделился ожиданиями от матча против нижегородского «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Понимаем, что нам предстоит игра с серьезным соперником. У «Торпедо» было много поражений в последнее время, но такие спады бывают у всех.

Уверен, эта команда подойдет в хорошем состоянии к последним матчам регулярного чемпионата, поэтому нам надо максимально серьезно отнестись к противнику», – цитирует игрока газета «Известия».

В последнем матче «Ак Барс» проиграл московскому «Спартаку» (3:5), а «Торпедо» уступило «Нефтехимику».

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