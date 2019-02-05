«Торонто» разгромил «Анахайм», Зайцев закончил игру с показателем «-1»

Хоккей 05 февраля 2019 07:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене "Мэйпл Лифс".

Хоккеисты "Торонто" одержали победу над "Анахаймом" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:1.

В составе победителей 4 (2+2) очка набрал нападающий Андреас Юнссон, еще 3 (1+2) очка заработал защитник Джейк Маззин.

Отметим, что российский защитник "Торонто" Никита Зайцев провел на льду 20 минут и 30 секунд. Он закончил матч с показателем полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Анахайм» – 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

Голы: Таварес (Юнссон, Готье), 23:02 – 1:0; Юнссон (Марло, Маззин), 33:40 – 2:0; Маззин (Гардинер, Юнссон), 39:57 – 3:0; Ракелль (Линдхольм, Мэнсон), 42:45 – 3:1; Браун (Нюландер, Маззин), 43:16 – 4:1; Нюландер (Хайман), 46:04 – 5:1; Юнссон (Хайман, Таварес), 54:51 – 6:1.