Радулов и Гурьянов помогли «Далласу» обыграть «Аризону»

Хоккей 05 февраля 2019 08:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене "Старз".

Хоккеисты "Далласа" нанесли поражение "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4).

Российские нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов набрали по 1 (0+1) очку. Другой хоккеист из России – защитник "Койотс" Илья Любушкин отметился голевой передачей.

Таким образом, "Даллас" одержал пятую победу кряду. "Аризона" потерпела третье поражение.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Аризона» – 5:4 (0:1, 1:1, 4:2)

Голы: Экман-Ларссон (Казинс, Келлер), 08:39 – 0:1; Хинц (Спецца, Хейсканен), 23:36 – 1:1; Коннотон (Любушкин, Арчибальд), 29:54 – 1:2; Клингберг (Сегин, Бенн), 42:28 – 2:2; Факса (Хейсканен, Гурьянов), 43:04 – 3:2; Янмарк (Дикинсон, Комо), 43:39 – 4:2; Хиностроза (Круз, Истерли), 46:49 – 4:3; Гальченюк (Казинс, Келлер), 47:50 – 4:4; Сегин (Бенн, Радулов), 52:28 – 5:4.