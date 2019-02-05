Кэм Аткинсон: Панарин – звезда. Не думаю, что на него влияет ситуация с контрактом - Советский спорт
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Хоккей05 февраля 2019 09:28Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Гичунцев Артур

Кэм Аткинсон: Панарин – звезда. Не думаю, что на него влияет ситуация с контрактом

На данный момент российский нападающий является лучшим бомбардиром команды. Он набрал 59 (20+39) очков в 49 матчах.

Форвард "Коламбуса" Кэм Аткинсон высказался о ситуации своего партнера по команде Артемия Панарина.

"Такой шанс появляется не так уж часто, так почему бы не воспользоваться им? Все люди разные. Мне здесь нравится. Здесь началась моя карьера в 2011 году, и я хочу завершить ее здесь. Но у кого-то может быть другое мнение. Это все, что я могу сказать по этому поводу.

Панарин – звезда. Не думаю, что на него влияет вся эта ситуация. Это какое-то сумасшествие. У многих на его месте все сложилось бы иначе. Мне кажется, что каждый мог бы извлечь из этой ситуации что-то полезное для себя", – приводит слова Аткинсона официальный сайт НХЛ.

Ранее агент игрока заявил, что начнет переговоры о продлении контракта по окончании текущего сезона. Нынешнее соглашение Панарина с "Коламбусом" истекает 1 июля 2019 года.

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