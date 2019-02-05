Владимир Плющев: «Авангард» ведёт себя в нелепо-аристократическом стиле

Хоккей 05 февраля 2019 12:34 Источник: Russia-Hockey.ru Автор: Гичунцев Артур

Накануне игру омского клуба посетил известный футбольный тренер Жозе Моуринью.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о приглашении экс-наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на матч регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и питерским СКА.

"Если не ошибаюсь, в своё время на армейское дерби приглашался другой футбольный тренер – Слуцкий, теперь вспомнили о Моуринью. На мой взгляд, ничего особенного здесь нет – ну приехал португалец и приехал. Ну упал – и упал. Странно разве что то, что хоккейная пресса так впечатлилась не совсем хоккейным человеком. На мой взгляд, если уж отмечать на нашей игре футбольных тренеров, то, наверное, кого-то из российских специалистов – например, Черчесова. А в этой любви к иностранцам вижу, провинциальность, увы, свойственную определенной части нашего общества. Вот только российский хоккей никогда не был и, надеюсь, не будет провинциальным видом спорта, свои чемпионские амбиции мы, уверен, ещё не растеряли.

В XIX веке в России в определённых кругах было модно выделять себя и говорить по-французски. Так вот «Авангард» ведёт себя именно в этом, нелепо-аристократическом стиле: назначен тренер-франкофон, в штабе и на льду много его соотечественников, ставка делается на ветеранов-легионеров, а не на собственную молодёжь.

С этой точки зрения приглашение Моуринью даже напрашивалось, пусть даже Деарне, Тальбо и другие омские канадцы о португальце, наверное, даже и не слышали. Я всегда был и буду сторонником российской школы, но критиковать «Авангард» не собираюсь, тем более в нынешней ситуации, когда клуб лишился своей арены. Кто платит – тот и заказывает музыку. Имеют право на свой французский акцент! Но это право обязательно нужно защитить результатом. И у меня есть опасения, что с защитой возникнут проблемы", – цитирует Плющева Russia-Hockey.