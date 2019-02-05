Александр Легков: В детстве у меня неплохо получалось играть в нападении

Хоккей 05 февраля 2019 14:26 Источник: КХЛ

Олимпийский чемпион, победитель «Тур де Ски» 2013 года Александр Легков прокомментировал свое участие в конкурсе буллитов в перерыве матча «Авангард» - СКА (2:0).

- За кого болеете в КХЛ?

- Я не хочу никого обижать, и выделять одну команду, за которую я болею. У меня много друзей играет в разных клубах КХЛ. В этом сезоне я очень хочу, чтобы Кубок Гагарина выиграла команда, которая еще ни разу не поднимала над головой этот трофей. Стране нужны новые чемпионы!

- Кому тяжелее: лыжнику вставать на коньки или хоккеисту на лыжи?

- Однозначно хоккеисту! Он будет на лыжах, как коряга, а мы отлично стоим на коньках.

- Вы очень хорошо выполняли буллиты и показали отличное катание. Поддерживаете форму на катке?

- Да, я стараюсь как можно чаще кататься на коньках. Но мое катание родом из детства: до прихода в лыжную секцию я некоторое время занимался хоккеем.

- На какой позиции играли?

- Ну, играл – это громко сказано. Я пришел в секцию небольшого подмосковного города Красноармейска. У меня неплохо получалось в нападении. Но, чтобы развиваться дальше, необходимо было ездить на тренировки в Москву. А родители работали и не могли тратить столько времени, - приводит слова Легкова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что символическое вбрасывание перед началом этой встречи совершил двукратный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуриньо.