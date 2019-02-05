Илья Любушкин: Чувствую, что игровое время растет, а раз так, наверное, и доверие тоже

Хоккей 05 февраля 2019 16:56 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Российский защитник проводи первый сезон в «Аризоне».

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин рассказал о том, как закрепился в составе «койотов».

«Я сюда ехал не просто так, не поиграть один сезон, – приводит слова 24-летнего игрока обороны официальный сайт лиги. – Хочется провести здесь достаточно долгую карьеру. Интерес со стороны команд НХЛ был и раньше, но я всегда был на контракте с ярославским «Локомотивом», продлевал его задолго до окончания. Однако еще в начале прошлого сезона решил, что надо ехать. «Локомотив» хотел, чтобы я остался, но я за полгода до окончания контракта предупредил клуб, что в любом случае поеду.

Конечно, волнение было. Я же не знал, как все сложится. У меня не было никакой стопроцентной гарантии, что никуда не отправят. Но не было и пункта в контракте о возвращении в России, если не попаду в НХЛ. Если бы такое произошло, играл бы в АХЛ и старался пробиться в «Аризону». У меня же была мечта, я знал, зачем хочу сюда приехать.

Чувствую, что игровое время растет. А раз так, наверное, и доверие тоже. Но надо все равно стараться его увеличивать».

В нынешнем сезоне Любушкин провел 32 матча за «Аризону», в которых сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «–12» и шести минутах штрафа.