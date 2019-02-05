Орсаг останется главным тренером «Слована» на следующий сезон

Хоккей 05 февраля 2019 18:56 Источник: ТАСС

Руководство «Слована» не рассматривает главного тренера Владимира Орсага главной причиной неудачных выступлений команды.

«Владимир Орсаг является представителем современного поколения словацких тренеров и не рассматривается основной причиной неудач «Слована» в нынешнем сезоне. Соглашение с Орсагом действует до 30 апреля 2019 года, после чего руководство решит ситуацию вокруг главного тренера команды на следующий сезон, но наиболее вероятно, что Орсаг останется у руля команды», - цитирует ТАСС пресс-службу словацкого клуба.

Напомним, что Орсаг возглавил Слован» 30 мая 2018 года. На данный момент клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.