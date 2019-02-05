Орсаг останется главным тренером «Слована» на следующий сезон - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей05 февраля 2019 18:56Источник: ТАСС

Орсаг останется главным тренером «Слована» на следующий сезон

Руководство «Слована» не рассматривает главного тренера Владимира Орсага главной причиной неудачных выступлений команды.

«Владимир Орсаг является представителем современного поколения словацких тренеров и не рассматривается основной причиной неудач «Слована» в нынешнем сезоне. Соглашение с Орсагом действует до 30 апреля 2019 года, после чего руководство решит ситуацию вокруг главного тренера команды на следующий сезон, но наиболее вероятно, что Орсаг останется у руля команды», - цитирует ТАСС пресс-службу словацкого клуба.

Напомним, что Орсаг возглавил Слован» 30 мая 2018 года. На данный момент клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

#кхл#хк слован#орсаг владимир
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта