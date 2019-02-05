Дубль Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть «Торпедо»

Хоккей 05 февраля 2019 21:15 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» на домашнем льду обыграл нижегородское «Торпедо» – 5:1.

У победителей встречи дубль оформил Данис Зарипов (2-я, 57-я минуты) и по разу отличились Владимир Ткачев (31), Станислав Галиев (58, ПВ) и Вячеслав Основин (59), а у гостей единственную шайбу забросил Роберт Саболич (42).

Стоит отметить, что Зарипов стал лучшим снайпером «Ак Барса» в истории КХЛ. Его голы стали 141-м и 142-м за казанскую команду, по этому показателю он обошел Алексея Морозова.

«Ак Барс» одержал вторую победу в последних пяти играх и с 77 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Торпедо» в ней же расположилось на седьмой строчке, имея в активе 58 очков.

В следующем матче казанцы 13 февраля примут ЦСКА, а нижегородцы двумя днями ранее на выезде сыграют с «Автомобилистом».