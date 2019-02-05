«Спартак» прервал серию поражений, обыграв «Сочи» - Советский спорт
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Хоккей05 февраля 2019 21:51Источник: «Советский спорт»

«Спартак» прервал серию поражений, обыграв «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Илья Талалуев (5-я минута), Александр Хохлачев (15) и Анатолий Никонцев (51), а у гостей единственную шайбу забросил Никита Точицкий (12).

«Спартак» прервал серию из трех поражений и с 64 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Сочи», потерпевший третье поражение кряду, также на Западе расположился на восьмой строчке, имея в активе 56 очков.

В следующем матче красно-белые 11 февраля примут московское «Динамо», а «леопарды» в тот же день дома сыграют с «Витязем».

#кхл#хк спартак#хк сочи
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