«Спартак» прервал серию поражений, обыграв «Сочи»

Хоккей 05 февраля 2019 21:51 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Илья Талалуев (5-я минута), Александр Хохлачев (15) и Анатолий Никонцев (51), а у гостей единственную шайбу забросил Никита Точицкий (12).

«Спартак» прервал серию из трех поражений и с 64 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Сочи», потерпевший третье поражение кряду, также на Западе расположился на восьмой строчке, имея в активе 56 очков.

В следующем матче красно-белые 11 февраля примут московское «Динамо», а «леопарды» в тот же день дома сыграют с «Витязем».