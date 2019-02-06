Зинэтула Билялетдинов: Счет хороший, но были вопросы, которые нас беспокоят - Советский спорт
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Хоккей06 февраля 2019 00:52Источник: ХК «Ак Барс»

Зинэтула Билялетдинов: Счет хороший, но были вопросы, которые нас беспокоят

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов – о победе над «Торпедо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Счет хороший сам по себе, но все-таки были вопросы, которые нас беспокоят. Соперник играл так – «затаскивал» к себе, а затем возникали неожиданные контратаки. Есть вопрос обороны, но во всяком случае мы сработали неплохо. Надо поправлять свою игру.

– У Эмиля Гарипова будет возможность сыграть перед плей-офф?
– Не могу ничего сказать.

– От чего это зависит?
– От него.

– Данис Зарипов стал лучшим снайпером клуба в КХЛ. Можете это оценить?
– Конечно, это большое достижение, не каждый игрок может это сделать, он молодец. Все его шайбы непростые, интересные, своеобразные. Это игрок высокого уровня, высокого класса, – приводит слова Билялетдинов официальный сайт «Ак Барса».

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