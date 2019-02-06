Данис Зарипов: Морозов многое дал мне в хоккее, я рад обойти его по голам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей06 февраля 2019 01:02Источник: ХК «Ак Барс»

Данис Зарипов: Морозов многое дал мне в хоккее, я рад обойти его по голам

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов – о рекорд клуба по заброшенным шайбам в КХЛ, который он установил в игре с «Торпедо» (5:1).

– Вы установили рекорд клуба по голам в КХЛ. Какие эмоции?
– Такие моменты и такие игры, в которых добиваешься каких-то значимых чисел, для игрока смотрятся положительно. Конечно, это показатель работы во время всей карьеры, это очень приятно.

– Что случилось в концовке игры? У вас второе дыхание открылось?
– А разве обычно это по-другому выглядит? Обычная ситуация, и движение было обычное – удачно получилось обокрасть защитника, создать голевой момент, хорошо, что партнёр реализовал его. А так – ничего удивительного.

– У вас в этом сезоне больше передач. Сложно было забить в ожидании рекорда?
– Были такие отрезки во время карьеры, когда шайба не шла в ворота, но я в такие моменты всегда концентрировался на удаче партнеров и при возможности выбирал передачу, понимая, что другой игрок много забивает, и на этом этапе у него лучше получается.

Но сегодня вроде шайба залетела в ворота, я почувствовал немножко уверенность, и вторая зашла тоже. Сейчас можно все сочетать – и передачи, и голы, а дальше посмотрим, что будет лучше получаться, а дальше посмотрим, что будет лучше получаться.

– Вы обошли Алексея Морозова в списке лучших снайперов клуба. Будете ждать от него сообщения с поздравлением?
– Не знаю, как Алексей отреагирует, я к нему отношусь с большим уважением. Конечно, очень приятно, что я обошел его по голам, он многое дал мне в хоккее своим примером, в том числе благодаря ему я достиг таких высот, – приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».

#кхл#хк ак барс#хк торпедо нижний новгород#зарипов данис
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта