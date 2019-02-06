Данис Зарипов: Морозов многое дал мне в хоккее, я рад обойти его по голам

Хоккей 06 февраля 2019 01:02 Источник: ХК «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов – о рекорд клуба по заброшенным шайбам в КХЛ, который он установил в игре с «Торпедо» (5:1).

– Вы установили рекорд клуба по голам в КХЛ. Какие эмоции?

– Такие моменты и такие игры, в которых добиваешься каких-то значимых чисел, для игрока смотрятся положительно. Конечно, это показатель работы во время всей карьеры, это очень приятно.

– Что случилось в концовке игры? У вас второе дыхание открылось?

– А разве обычно это по-другому выглядит? Обычная ситуация, и движение было обычное – удачно получилось обокрасть защитника, создать голевой момент, хорошо, что партнёр реализовал его. А так – ничего удивительного.

– У вас в этом сезоне больше передач. Сложно было забить в ожидании рекорда?

– Были такие отрезки во время карьеры, когда шайба не шла в ворота, но я в такие моменты всегда концентрировался на удаче партнеров и при возможности выбирал передачу, понимая, что другой игрок много забивает, и на этом этапе у него лучше получается.

Но сегодня вроде шайба залетела в ворота, я почувствовал немножко уверенность, и вторая зашла тоже. Сейчас можно все сочетать – и передачи, и голы, а дальше посмотрим, что будет лучше получаться, а дальше посмотрим, что будет лучше получаться.

– Вы обошли Алексея Морозова в списке лучших снайперов клуба. Будете ждать от него сообщения с поздравлением?

– Не знаю, как Алексей отреагирует, я к нему отношусь с большим уважением. Конечно, очень приятно, что я обошел его по голам, он многое дал мне в хоккее своим примером, в том числе благодаря ему я достиг таких высот, – приводит слова Зарипова официальный сайт «Ак Барса».