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Хоккей06 февраля 2019 01:26Источник: ХК «Ак Барс»

Владимир Ткачев: У нашего звена получается игра, будем прибавлять

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев – о победе над «Торпедо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Ваше звено неплохо действует после перерыва, наладилась результативность. С чем это связано?
– Хорошее взаимодействие в тройке. Андрей Попов всегда очень по-умному играет центрального, разбирается в сложных ситуациях, Стас Галиев хорошо двигается, игра звена в целом получается. Ребята – молодцы, будем стараться прибавить ещё.

– Данис Зарипов стал лучшим снайпером в истории клуба в КХЛ. Как вы это восприняли?
– Думаю, он сейчас напишет Алексею Морозову сообщение с извинениями, что обошел его в списке снайперов. Вряд ли Алексей обидится, наверное, поздравит Даниса – в принципе это два великих игрока с огромным багажом опыта, большим количеством выигранных кубков. Действительно легендарные люди, с них нужно брать пример.

– Вы много играли с Данисом Зариповым в одной тройке. Что нужно делать, чтобы забивать столько же и с его передач?
– Тоже важно взаимодействие в тройке, даже общение с партнёрами вне льда помогает. И говорить не только о хоккее, но и провести время за пределами льда. Когда дружишь, всегда легче всё даётся.

– Какой главный совет вам дал Данис Зарипов?
– «Бросай и никому не давай» (смеётся).

– У вас две шайбы в последних двух матчах. Как себя чувствуете после вернувшихся голов?
– Сейчас основная задача – подготовка к плей-офф. Очки – это очки, хорошо, что получается забивать и помогать команде выигрывать. Если будет нужна помощь в других функциях, все ребята готовы её оказывать для победы, – приводит слова Ткачева официальный сайт «Ак Барса».

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