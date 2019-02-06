«Сент-Луис» обыграл «Флориду», Тарасенко отдал голевой пас

Хоккей 06 февраля 2019 06:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на домашней арене "Пантерз".

Хоккеисты "Флориды" проиграли "Сент-Луису" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:3.

Отметим, что российский форвард "Блюз" Владимир Тарасенко отдал результативную передачу. Его партнер по команде Иван Барбашев провел на льду 9 минут и 25 секунд.

Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов сыграл 17 минут и 59 секунд, а защитник Богдан Киселевич участия во встрече не принимал.

Таким образом, "Сент-Луис" одержал третью победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» – «Сент-Луис» – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Голы: Боргстрем (Ватрано, Экблад), 18:55 – 1:0; Барков (Хоффман, Яндл), 40:30 – 2:0; Парэйко (Сундквист), 43:05 – 2:1; О’Райлли (Шенн, Тарасенко), 51:09 – 2:2; Данн, 56:07 – 2:3.