«Лос-Анджелес» разгромил «Нью-Джерси», Ковальчук забросил шайбу

Россиянин поразил ворота бывшей команды.
«Лос-Анджелес Кингз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:1.
Отметим, что один из голов гостей на счету российского форварда Ильи Ковалчука, который выступал за «Дэвилз» с 2010 по 2013 год.
Таким образом, «Лос-Анджелес» одержал вторую победу кряду, а «Нью-Джерси» потерпел пятое поражение за последние семь матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» – «Лос-Анджелес» – 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
Голы: Кемпе (Хагелин), 06:21 – 0:1; Заха (Братт, Стэффорд), 23:31 – 1:1; Тоффоли (Копитар, Даути), 40:32 – 1:2; Тоффоли (Амадио, Лайпсик), 41:07 – 1:3; Фанеф (Копитар), 41:52 – 1:4; Ковальчук (Копитар), 57:36 – 1:5.