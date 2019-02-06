«Лос-Анджелес» разгромил «Нью-Джерси», Ковальчук забросил шайбу

Хоккей 06 февраля 2019 06:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Россиянин поразил ворота бывшей команды.

«Лос-Анджелес Кингз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 5:1.

Отметим, что один из голов гостей на счету российского форварда Ильи Ковалчука, который выступал за «Дэвилз» с 2010 по 2013 год.

Таким образом, «Лос-Анджелес» одержал вторую победу кряду, а «Нью-Джерси» потерпел пятое поражение за последние семь матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Лос-Анджелес» – 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Голы: Кемпе (Хагелин), 06:21 – 0:1; Заха (Братт, Стэффорд), 23:31 – 1:1; Тоффоли (Копитар, Даути), 40:32 – 1:2; Тоффоли (Амадио, Лайпсик), 41:07 – 1:3; Фанеф (Копитар), 41:52 – 1:4; Ковальчук (Копитар), 57:36 – 1:5.