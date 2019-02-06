«Вашингтон» победил «Ванкувер», Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

Хоккей 06 февраля 2019 06:44

Нападающий "столичных" опередил Сергея Федорова.

Хоккеисты "Вашингтона" обыграли на домашней арене "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:2.

Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голевой передачей и стал самым результативным россиянином в истории лиги, опередив Сергея Федорова.

Его партнер по команде – нападающий Евгений Кузнецов отдал две голевые передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» – «Ванкувер» – 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Голы: Оши (Бекстем, Овечкин), 03:00 – 1:0; Коннолли (Кузнецов, Врана), 45:47 – 2:0; Гранлунд (Руссель, Хаттон), 48:02 – 2:1; Врана (Кузнецов, Уилсон), 52:13 – 3:1; Петтерссон, 59:30 – 3:2.