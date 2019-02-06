«Вегас» прервал серию из четырех поражений в матче против «Тампы» - Советский спорт
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Хоккей06 февраля 2019 07:24Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

«Вегас» прервал серию из четырех поражений в матче против «Тампы»

Встреча прошла на "Амали-Арене".

Хоккеисты "Вегаса" нанесли домашнее поражение "Тампе-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Исход поединка решился в серии буллитов, где сильнее оказались "рыцари" – 3:2 Б.

Отметим, что российский голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37, а его партнер по команде – форвард Никита Кучеров провел на льду 22 минуты и 50 секунд. За это время нападающий нанёс три броска и отметился голевой передачей.

Еще один хоккеист из "Тампы" – защитник Михаил Саргачев окончил игру с показателем полезности "-2".

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Вегас» – 2:3 Б (1:0, 1:1, 061, 0:0, 0:1)

Голы: Пойнт (Кучеров, Стэмкос), 06:36 – 1:0; Жозеф (Стэмкос, Коберн), 34:19 – 2:0; Икин (Меррилл), 36:28 – 2:1; Зыков (Карлссон, Маршессо), 55:21 – 2:2.

Победный буллит: Так, 65:00 – 2:3.

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