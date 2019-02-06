«Чикаго» разгромил «Эдмонтон» и одержал пятую победу кряду

Хоккей 06 февраля 2019 08:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

"Ойлерз" потерпели 6-е поражение.

Хоккеисты "Эдмонтона" уступили "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:6.

В составе победителей по два очка набрали Патрик Кейн (1+1), Доминик Кагун (1+1), Джонатан Тэйвз (0+2) и Брэндон Саад (0+2).

Отметим, что российский форвард "Блэкхоукс" Артем Анисимов отдал результативный пас.

Две шайбы "Эдмонтона" забросил Леон Драйзайтль, две голевые передачи отдал Коннор Макдэвид.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» – «Чикаго» – 2:6 (2:1, 0:0, 0:5)

Голы: 0:1 – 1 Густафссон (Тэйвс); 1:1 – 16 Драйзайтль (Нерс, Макдэвид); 2:1 – 18 Драйзайтль (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид); 2:2 – 43 Хэйден (Куниц, Крюгер); 2:3 – 45 Кэйн (Анисимов, Саад); 2:4 – 45 Строум (Дебринкат, Кагун); 2:5 – 46 Каджула (Кэйн, Тэйвс); 2:6 – 52 Кагун (Саад, Сибрук)