Источник: Ковальчук может стать партнером Радулова по «Далласу»

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Twitter североамериканского журналиста Давида Паньотта.
Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук может сменить клубную прописку.
Согласно источнику, игрок готов отказаться от пункта о запрете обмена, который прописан в его контракте. Отмечается, что тренерский штаб доволен игрой нападающего, однако цели руководства клуба и самого хоккеиста разошлись.
Сообщается, что на Ковальчука претендуют «Даллас Старз», «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс».
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин принял участие в 42 матчах, отметившись 25 (10+15) очками при показателе полезности «-17» и восьми минутах штрафного времени.