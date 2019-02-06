Источник: Ковальчук может стать партнером Радулова по «Далласу»

Хоккей 06 февраля 2019 09:42 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Twitter североамериканского журналиста Давида Паньотта.

Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук может сменить клубную прописку.

Согласно источнику, игрок готов отказаться от пункта о запрете обмена, который прописан в его контракте. Отмечается, что тренерский штаб доволен игрой нападающего, однако цели руководства клуба и самого хоккеиста разошлись.

Сообщается, что на Ковальчука претендуют «Даллас Старз», «Бостон Брюинз» и «Сан-Хосе Шаркс».

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин принял участие в 42 матчах, отметившись 25 (10+15) очками при показателе полезности «-17» и восьми минутах штрафного времени.