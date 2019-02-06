Евгений Малкин: Часть успеха Овечкина – это психология

Хоккей 06 февраля 2019 12:24 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Сметанникова Дарья

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 6 февраля стал самым результативным россиянином в истории НХЛ.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал рекорд Овечкина.

«Часть успеха Овечкина — это психология. Сейчас у него будто гора с плеч свалилась. Он выиграл Кубок Стэнли, выступает расслабленно и показывает свой лучший хоккей. Никаких лишних мыслей в голове, никакой зажатости, отличное настроение. Тут даже физиология — когда у тебя мышцы расслаблены, то все получается лучше. Плюс семья, ребенок родился. Это тоже дает энергию и силы», - приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

В матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2) Овечкин сделал результативную передачу, и теперь на его счету 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Сергея Федорова на одно очко меньше. При этом экс-форвард «Детройта» провел на 193 матча больше, чем Овечкин.