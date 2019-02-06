Илья Брызгалов: Секрет Овечкина в том, что он не стесняется бросать по воротам - Советский спорт
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Хоккей06 февраля 2019 12:53Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Илья Брызгалов: Секрет Овечкина в том, что он не стесняется бросать по воротам

Сегодня, 6 февраля, нападающий "Вашингтона" стал самым результативным россиянином в истории НХЛ.

Чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал достижение Александра Овечкина в НХЛ.

«У каждого разные критерии оценивания хоккеистов, кто из них лучший, а кто нет. Но то, что Овечкин является одним из лучших и величайших представителей российского и советского хоккея – это факт. Секрет его результативности в том, что Александр не стесняется бросать по воротам!

Не знаю, стоит ли ему после окончания контракта возвращаться в Россию, он хозяин своей жизни. Какие мысли у него о спортивной и постспортивной карьере надо спрашивать у самого Овечкина.

Что касается рекорда Уэйна Гретцки, то я буду очень рад, если он его обгонит. Представьте, наш российский хоккеист превосходит по забитым шайбам Уэйна Гретцки, это было бы потрясающе!

Могу ли я вспомнить какую-нибудь историю с Овечкиным? Знаете, что происходит в locker room – оно и остается locker!», – цитирует Брызгалова Sport24.ru.

Таким образом, на счету форварда "столичных" 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Сергея Фёдорова на одно очко меньше. При этом экс-форвард "Детройта" провел на 193 матча больше, чем Овечкин.

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