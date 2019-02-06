Вадим Шипачев: Приглашение в сборную России стало сюрпризом

Хоккей 06 февраля 2019 13:44 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев поделился эмоциями от вызова в сборную России на матчи третьего этапа Евротура и назначении капитаном.

"Ощущения от капитанства прекрасные, готовимся к играм. Объявили о том, что я капитан только что. Приглашение в сборную тоже стало сюрпризом. Хорошо, что вызвали, я обрадовался. Почему до этого не вызывали? Плохо играл, а вообще не знаю, почему не вызывали. Я ж в СКА не забивал, вот меня и не вызывали.

Настроение хорошее, выходные были, сейчас в тонусе хорошем. Доволен, что с Кагарлицким будем играть, ему ж бегать за меня надо будет. Он будет работать, а я отдыхать. У нас связка череповецкая? Посмотрим, что завтра будет в игре. Последний раз был капитаном на предсезонке в «Динамо». Или один раз не считается?

Да, я самый опытный игрок в сборной, вы представляете! Ну ничего, сейчас молодым буду указывать, что делать.

Согласен с Панариным, что тройка мечты – это Дадонов – Шипачев – Панарин. Вы только Кагарлицкому не говорите. Что касается шансов сыграть на чемпионате мира, то ещё есть время, надо играть", – цитирует Шипачева Sport24.ru.