Павел Буре: Не удивлюсь, если Овечкин будет играть в НХЛ до 40 лет - Советский спорт
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Хоккей06 февраля 2019 14:24Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Сметанникова Дарья

Павел Буре: Не удивлюсь, если Овечкин будет играть в НХЛ до 40 лет

Бывший российский хоккеист Павел Буре прокомментировал достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который стал самым результативным россиянином в истории НХЛ.

«Я восхищался Сергеем Федоровым, который играл даже в 39 лет. Или Игорем Ларионовым, выступавшим в НХЛ в 43 года. При том, что он поздно приехал в эту лигу. Играть в хоккей хорошо и стабильно на протяжении многих лет — это почти подвиг. Когда я рос, карьера в советском хоккее длилась 10-12 лет. А сегодня всё ушло вперед, и я не удивлюсь, если Овечкин будет играть в НХЛ до 40, а то и больше. Посмотрите на Яромира Ягра.

Если ты суперфорвард, то чем больше играешь, тем больше у тебя очков. Я представляю, как сложно Овечкину проводить все матчи подряд. Нужно быть в прекрасной физической форме, избегать травм, что часто происходит в хоккее. Так что поздравляю Александра и желаю ему главного — здоровья», - цитирует Буре пресс-служба НХЛ.

В матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2) Овечкин сделал результативную передачу, и теперь на его счету 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Сергея Федорова на одно очко меньше. При этом экс-форвард «Детройта» провел на 193 матча больше, чем Овечкин.

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