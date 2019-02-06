«Адмирал» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Куньлунь»

Хоккей 06 февраля 2019 14:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Во Владивостоке состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал «Куньлунь Ред Стар».

Матч закончился победой хозяев со счетом 3:2. «Адмирал» добился четвертой победы подряд.

В составе команды из Владивостока шайбы забросили Александр Угольников (8-я минута), Юрий Петров (47) и Александр Коннов (59). У «Куньлуня» отличились Вели-Матти Савинайнен (34) и Джастин Фонтейн (39).

«Куньлунь» идет на 11-м месте в Восточной конференции, а «Адмирал» занимает 12-ю позицию.

В следующем матче «Адмирал» 12 февраля примет «Салават Юлаев», а «Куньлунь» 14 февраля сыграет в гостях с «Барысом».