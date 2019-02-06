Роман Ротенберг: У Моуринью, похоже, травма верхней части тела

Хоккей 06 февраля 2019 15:31 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что португальский тренер Жозе Моуринью не сможет присутствовать на матче Шведских игр между сборными России и Финляндии в Ярославле.

«Он не приедет. У него, похоже, травма верхней части тела», - цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Напомним, Моуринью посетил матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» – СКА (2:0), где выполнил символическое вбрасывание, после чего поскользнулся и упал.