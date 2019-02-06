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Хоккей06 февраля 2019 16:27Источник: TSNАвтор: Сметанникова Дарья

Панарин заинтересован в переходе в любой клуб из штата Флорида

Соглашение Артемия Панарина с «Коламбусом» истекает 1 июля 2019 года.

Журналист Боб Маккензи поделился мнением насчет будущего российского форварда Артемия Панарина, который может покинуть «Коламбус».

«На мой взгляд, существует огромный список команд, где мог бы продолжить карьеру Панарин. Насколько я понимаю, хоккеист заинтересован в переходе в любой клуб из штата Флорида. Кроме того, он может оказаться в крупной команде восточного побережья, к примеру, в «Рейнджерс».

Были признаки того, что Панарин может вернуться в ряды «Чикаго Блэкхоукс». Не думаю, что Артемия привлекает вариант с канадскими командами, хотя ему нравится идея с переходом в клуб «Оригинальной шестерки». Я бы не стал исключать вариант с «Детройтом» с учетом того, что в прошлом российские игроки регулярно защищали цвета этого клуба. У Панарина обширный список, но мне кажется, что для 10-12 команд лиги двери уже закрыты», - рассказал Маккензи в эфире Winnipeg’s TSN.

27-летний Панарин в этом сезоне провел 50 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 60 (20+40) очков.

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