Тодд Рирден: Мы воспринимаем как должное, насколько Овечкин уникальный игрок - Советский спорт
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Хоккей06 февраля 2019 18:25Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Тодд Рирден: Мы воспринимаем как должное, насколько Овечкин уникальный игрок

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине.

- Я могу долгое время говорить о том, чего он достиг. Это невероятно. Когда он сравнялся с рекордом, мы с ним немного об этом поговорили. Нам так повезло иметь его в «Вашингтоне» на протяжении стольких лет. Мы воспринимаем как должное, насколько он удивительный, уникальный игрок. Причем, не только для «Вашингтона», а для всей Национальной хоккейной лиги. У него столько великих достижений для своей страны и, что еще важнее, для нас и болельщиков «Кэпиталз». Жителям Вашингтона очень, очень повезло так долго наблюдать за этим выдающимся талантом целого поколения, - приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Ванкувером» (3:2) Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, набрав 1180 (644+536) очков за карьеру, капитан «Кэпиталз» стал самым результативным россиянином в НХЛ.

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