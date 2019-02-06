Тодд Рирден: Мы воспринимаем как должное, насколько Овечкин уникальный игрок

Хоккей 06 февраля 2019 18:25 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине.

- Я могу долгое время говорить о том, чего он достиг. Это невероятно. Когда он сравнялся с рекордом, мы с ним немного об этом поговорили. Нам так повезло иметь его в «Вашингтоне» на протяжении стольких лет. Мы воспринимаем как должное, насколько он удивительный, уникальный игрок. Причем, не только для «Вашингтона», а для всей Национальной хоккейной лиги. У него столько великих достижений для своей страны и, что еще важнее, для нас и болельщиков «Кэпиталз». Жителям Вашингтона очень, очень повезло так долго наблюдать за этим выдающимся талантом целого поколения, - приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Ванкувером» (3:2) Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, набрав 1180 (644+536) очков за карьеру, капитан «Кэпиталз» стал самым результативным россиянином в НХЛ.