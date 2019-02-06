Сергей Федоров: Не считаю себя идолом, но надеюсь, я чем-то помог Овечкину - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей06 февраля 2019 21:42Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Сергей Федоров: Не считаю себя идолом, но надеюсь, я чем-то помог Овечкину

Легендарный центрфорвард Сергей Федоров польщен тем, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин именно его считает своим хоккейным идолом.

- Любому нормальному человеку было бы приятно слышать что-то такое от более молодого поколения. Если Саша так считает, я очень рад, что он что-то нашел в моей игре. Почерпнул что-то из моего опыта, когда мы встретились в «Кэпиталз», и это помогло ему добиться прекрасных результатов. Я не считаю себя идолом. Но хочу быть определенным примером. Помогать кому-то на льду и за пределами площадки. Надеюсь, я чем-то помог и Овечкину, - приводит слова Федорова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Ванкувером» (3:2) Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, набрав 1180 (644+536) очков за карьеру, капитан «Кэпиталз» обошел Сергея Федорова и стал самым результативным россиянином в НХЛ.

#нхл#федоров сергей#овечкин александр#хк вашингтон кэпиталз
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта