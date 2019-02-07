«Оттава» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Торонто»

Хоккей 07 февраля 2019 06:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду одолел «Оттава Сенаторз» со счетом 5:4. Для «Оттавы» это поражения стало пятым кряду.

В составе победителей шайбы забросили Зак Хайман (8-я минута), Андреас Юнссон (35), Остон Мэттьюс (37), Джон Таварес (39) и Морган Райлли (50). У «Оттавы» дубль оформил Магнус Пяаярви (18, 44), еще по шайбе на счету Мэтта Дюшейна (22) и Тома Шабо (41).

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев не отметился результативными действиями. Другой российский защитник «Торонто» Игорь Ожиганов не принимал участия в матче.