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Хоккей07 февраля 2019 07:08Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Рейнджерс» по буллитам переиграл «Бостон»

В «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз».

Матч закончился в серии буллитов победой «Рейнджерс» со счетом 4:3. Команда из Нью-Йорка прервала серию из двух поражений подряд.

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (18-й минута), Кевин Хейз (50) и Филип Хитил (53). Победный буллит на счету Тони Д’Анджело. У «Бостона» отличились Дэнтон Хайнен (31), Давид Пастрняк (32) и Патрис Бержерон (36).

Российский нападающий «Рейнджес» Павел Бучневич записал на свой счет две результативные передачи.

«Рейнджерс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Бостон» идет на четвертой позиции.

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