«Рейнджерс» по буллитам переиграл «Бостон»

В «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Рейнджерс» принимал «Бостон Брюинз».
Матч закончился в серии буллитов победой «Рейнджерс» со счетом 4:3. Команда из Нью-Йорка прервала серию из двух поражений подряд.
В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (18-й минута), Кевин Хейз (50) и Филип Хитил (53). Победный буллит на счету Тони Д’Анджело. У «Бостона» отличились Дэнтон Хайнен (31), Давид Пастрняк (32) и Патрис Бержерон (36).
Российский нападающий «Рейнджес» Павел Бучневич записал на свой счет две результативные передачи.
«Рейнджерс» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Бостон» идет на четвертой позиции.