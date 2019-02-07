Сборная России назвала состав на матч Евротура против Финляндии

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матч с Финляндией в рамках этапа Евротура - Шведских хоккейных игр.
Коновалов (Бобков);
Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачев (К) — Никонцев (А);
Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;
Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.
Напомним, что встреча состоится сегодня, 7 февраля, и начнется в 19:30 по московскому времени.
Есть состав на матч!— Хоккей России (@russiahockey) 7 февраля 2019 г.
Шведские хоккейные игры, 🇷🇺 VS 🇫🇮
Стартовое вбрасывание в 19:30 по мск: https://t.co/ZjJLUgu0SW pic.twitter.com/8p9eIt7S4F