Сборная России назвала состав на матч Евротура против Финляндии

Хоккей 07 февраля 2019 18:20 Источник: «Советский спорт»

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матч с Финляндией в рамках этапа Евротура - Шведских хоккейных игр.

Коновалов (Бобков);

Арзамасцев – Василевский, Кагарлицкий — Шипачев (К) — Никонцев (А);

Рафиков – Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;

Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;

Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 7 февраля, и начнется в 19:30 по московскому времени.