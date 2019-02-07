Дубль Михеева помог сборной России обыграть Финляндию на старте Шведских игр - Советский спорт
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Хоккей07 февраля 2019 22:09Источник: «Советский спорт»

Дубль Михеева помог сборной России обыграть Финляндию на старте Шведских игр

Хоккеисты сборной России в серии буллитов обыграли команду Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура со счетом 3:2.

Счет в этой встрече уже на 29-й секунде открыл нападающий финской сборной Нико Оямяки. Спустя четыре минуты форвард российской команды Илья Михеев сравнял счет. Он же в начале третьего периода вывел сборную России вперед. За девять секунд до конца третьего отрезка игры отличился финский защитник Микко Лехтонен.

В овертайме командам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказали российские хоккеисты. Решающий бросок на свой счет записал Дмитрий Кагарлицкий.

Голкипер российской команды Илья Коновалов в этой встрече отразил 21 бросок из 23.

Отметим, что матч против сборной Финляндии был вынесенным и прошел в Ярославле.

После этой игры российская команда, набрав 16 очков, продолжает лидировать в общем зачете Евротура.

В следующей встрече на турнире сборная России 9 февраля на арене «Ховет» в Стокгольме сыграет против Швеции, а Финляндия в тот же день сыграет с командой Чехии.

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