Илья Воробьев: Матч с финнами – отличный опыт для всей команды

Хоккей 07 февраля 2019 23:04 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги стартового матча на шведском этапе Евротура против команды Финляндии (3:2 Б.).

– Много ребят-дебютантов в команде, в концовке третьего периода была допущена ошибка, но мы ее уже разобрали. Не хочу выносить сор из избы, на персоналии переходить. В любом случае это отличный опыт для всей команды, наши новички хорошо себя проявили. Хороший или плохой, это все равно опыт, и в итоге получился голливудский финал. Ребята старались, у ребят горели глаза, это главное. Все придет с опытом. Илья Михеев сделал дубль, потому что он хороший хоккеист.

Игорь Бобков сыграет со шведами в субботу, – приводит слова Воробьева РИА «Новости».

Добавим, что в следующем матче турнира российская команда 9 февраля в Стокгольме сыграет против сборной Швеции.